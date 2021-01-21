«Все очень просто. Надо ехать домой и смотреть за Кубком мира с дивана. Что это за разговоры? Если приехал на Кубок мира, вообще не должно быть никаких оправданий. Желающих поучаствовать предостаточно. Что это за вольница? И вот они начинают: я устал, я не могу, со мной не разговаривают. Если у тебя есть, что сказать тренерам, иди сам и скажи: я устал, может дадите возможность отдохнуть? А говорить в прямом эфире на всю страну, что они такие бедные и несчастные, их обижают, и с ними никто не разговаривает…