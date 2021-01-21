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«Я никогда не скрывался». Как биатлониста Логинова задержали на чемпионате мира в Италии 

Чемпионат.com 1 час назад
Уголовное дело, заведённое на чемпиона мира год назад, по-прежнему не закрыто.
Почти год назад Александр Логинов в блестящем стиле выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. Потом была медаль в преследовании и большие ожидания от эстафеты и масс-старта. Это должен был быть турнир имени Логинова, пока в дело не вмешалась итальянская полиция.
Карабинеры рано утром приехали в номер гостиницы, где жил лидер сборной России, оставили его практически без одежды и забрали личные вещи. Впоследствии оказалось, что на россиянина завели уголовное дело. И вот спустя год Александр возвращается в Италию.

Уголовное дело завели, обвинений не предъявили

Всё началось с письма антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек Хаккарайнен. 19 февраля 2020 года она сделала запрос в правоохранительные органы с требованием провести проверку в отношении Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича относительно нарушения антидопингового законодательства Италии.
Поводом стало то, что у личного тренера Логинова Александра Касперовича была замечена чужая аккредитация. Касперович приехал на чемпионат мира по сути как турист и не мог находиться непосредственно на трассе. Для этих целей он позаимствовал аккредитацию у членов другой сборной и помогал своему подопечному на месте событий.
Хаккарайнен же посчитала, что Касперович взял чужой документ, чтобы проворачивать допинговые махинации с Логиновым в том числе в номере отеля. Довольно странное суждение, ведь никто не запрещал обычным людям селиться в отелях, где живут биатлонисты. Бывший президент СБР Владимир Драчёв потом рассказывал, что сам жил в отеле со шведской сборной.
Тем не менее, итальянской полиции дали наводку, которую они приняли во внимание. Причём сделали это не сразу, а рано утром в день мужской эстафеты, в которой Логинов, как вы понимаете, был ключевым звеном. Досталось и другому члену нашей сборной — Евгению Гараничеву, который жил с Александром и тоже попал под раздачу.
По итальянским законам на Логинова и Касперовича завели уголовное дело. Тренера даже держали некоторые время в отделении полиции, но потом отпустили. Никаких улик, указывающих на возможное применение допинга, в вещах спортсмена и тренера обнаружено не было. Официальных обвинений предъявлено тоже не было, но концовка чемпионата мира для лидера сборной России была полностью испорчена.

«Никаких документов от итальянской стороны не поступало»

Логинов и Касперович в срочном порядке покинули Италию, в результате чего наш биатлонист пропустил гонку с общего старта и на эмоциях говорил, что размышляет о завершении спортивной карьеры. Его можно было понять. После победы на чемпионате мира на него и так вывалилось масса негатива от иностранных коллег, а тут ещё его и обвинили в том, чего он не делал и окончательно испортили турнир, на котором он по-настоящему блистал.
«Ничему уже не удивляюсь. Видимо, этим они действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если от этого будет лучше для всех, значит, вскоре надо будет так и сделать. Серьёзны ли слова о готовности завершить карьеру? Я не молодею. Может, кому-то от этого станет комфортнее. IBU, видимо, действительно так хочется.
Какое мне до этого дело? В том-то и дело, что нет никакого. Я никогда не скрывался, пусть обыскивают, хоть живут рядом каждый день», — заявлял российский спортсмен.
Помимо этого, у Логинова отобрали ноутбук и телефон. И, судя по всему, до сих пор не вернули, потому что с того момента Александр в Италии не был. Экс-президент СБР Владимир Драчёв в интервью News.ru сказал, что никакой информации от итальянской полиции не приходило.

«На момент моей работы на посту президента СБР никакие документы от итальянской стороны не поступали. Не получал я никакой информации и из посольства России в Италии. Возможно, нынешнее руководство и получало какую-то информацию, но мне об этом неизвестно».

«Скользкий момент, может быть провокация»

Логинов уже в Италии и пока нет данных о том, что уголовное дело на него закрыли. Потому что если закрыли, то должны хотя бы вернуть личные вещи и извиниться. Хотя и провокаций исключать тоже нельзя. Вдруг Саша опять выиграет золото? Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин в интервью «Чемпионату» признался, что опасается из-за этой ситуации.
«Не исключаю, что итальянские полицейские ждут приезда Логинова, чтобы закрутить ему ласты. Скользкий момент, может быть провокация. Вдруг у него в ноутбуках что-то нашли… Возможно, стоило рассмотреть вариант, при котором Логинов пропустил бы данный этап».
А вот двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, наоборот, смотрит на происходящее с оптимизмом и уверен, что никаких санкций Логинову больше не грозит.
«Логинову нечего бояться, за ним никаких нарушений не замечалось. Тем более ему уже сказали, что ничего не найдено в тех компьютерах, которые у него там забрали. Он не был уличён в употреблении допинга. Это они должны думать, как теперь извиняться перед Логиновым. Хотя они формально извинятся, и всё. Другое дело, что они испортили ему гонку на чемпионате мира в прошлом году. Вред они ему причинили очевидный».
Хочется верить, что никаких проблем у Логинова по возвращении в Италию не будет и никаких провокаций от наших иностранных друзей больше не поступит. Другое дело, что в нынешние непростые для российского спорта времена надо быть готовым ко всему. И уж точно не давать таких поводов, который дал Александр Касперович на прошлом чемпионате мира.
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Биатлон , Видео , Александр Логинов , Владимир Драчев , Евгений Гараничев , Дмитрий Васильев , Владимир Аликин , СБОРНАЯ РОССИИ , МВД
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