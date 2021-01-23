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Как биатлонный мир отреагировал на триумф Логинова 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
На этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Александр Логинов одержал дебютную победу в сезоне. Комментатор Дмитрий Губерниев восхитился выдержкой спортсмена. В свою очередь, личный тренер россиянина Александр Касперович отметил хорошую стрельбу, но указал на недостаток скорости. В то же время шведские биатлонисты заявили, что не рады успеху Логинова.
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве стал золотым для Александра Логинова. В 20-километровой гонке с четырьмя огневыми рубежами россиянин не допустил ни единого промаха и практически минуту выиграл на финише у ближайшего преследователя, норвежца Стурлы Легрейда. Триумф оказался эффектным ещё и потому, что при уходе с последнего рубежа спортсмен сломал лыжную палку и потерял из-за этого много времени.

«Когда уже покидал рубеж, кто-то из других ребят подкатывал. А я в тот момент хотел немножко правую ногу для отталкивания поставить — пришлось её под себя убрать. Зацепился за палку, сломал её, упал. Потом разгонялся одной палкой. Метров 200 прошёл — в средине маленького подъёмчика мне её отдали. Но времени потерял много», — отметил Логинов в интервью «Матч ТВ».

Кроме того, весь январь Александру приходилось непросто из-за смерти отца. Поэтому на награждении он не сдерживал слёз.

«Мне очень жаль… Хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Это тяжело. Думаю, он очень рад этой победе», — признал россиянин по окончании гонки.

Выступлением подопечного оказался доволен Александр Касперович, личный тренер Логинова. Правда, наставник не стал называть выступление безупречным, а выделил аспекты, над которыми предстоит поработать перед чемпионатом мира.

«Очень рад за Сашу. Сегодня он справился со стрельбой, но до сих пор не показывает свой ход — проигрыш ходом всё же серьёзный. Золотая медаль была необходима как Саше, так и всей российской команде. Победа даст эмоциональный толчок. Повторюсь, основная подготовка идёт к чемпионату мира. В этом году было много серьёзных моментов, которые не дали реализовать себя. Мы даже пропускали масс-старт. Но сейчас можно констатировать — всё было обоснованно. Ждём побед в будущих гонках», — рассказал Касперович в интервью «Чемпионату».

Пропущенный Логиновым масс-старт признал тактически верным решением и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Логинов — молодец! Не зря снялся с масс-старта в Оберхофе. Ходом, конечно, не самые его лучшие времена, но он выбрал правильную тактику. Сконцентрировался на стрельбе, и это себя оправдало», — прокомментировал он.

Нехватку скорости у Логинова также приметил и экс-старший тренер сборной России Анатолий Хованцев. Однако объяснил трудности не столько неоптимальными физическими кондициями, сколько условиями, в которых проходили старты.

«Логинов провёл отличную гонку. Хорошая, уверенная стрельба. Ходом пока немного не хватает до уровня, где он обычно находится. Думаю, у Саши есть время до чемпионата мира, если они им правильно распорядятся с Касперовичем, чтобы подвестись в гораздо лучшем состоянии. Логинов в плане высоты идёт постоянно вверх — Оберхоф, Антхольц. Здесь ему функционально гораздо тяжелее выдерживать скорость. То, что он справился со стрельбой, — очень здорово накануне чемпионата мира. По результатам других наших ребят видно, что Александр показывает не свою скорость — ходом и Латыпов, и Гараничев бежали близко с Логиновым. Не знаю, где они планируют провести подготовку к чемпионату мира. Но должны разобраться», — сказал Хованцев.

А вот трёхкратный чемпион мира Сергей Черезов одним из факторов пятничной победы, наоборот, назвал трассу в Антхольце, которая, по мнению эксперта, является для Логинова любимой.

«Очень радует победа Александра. У спортсменов бывает, что есть такие места, стадионы, трассы, где больше внутреннего комфорта. И так как Саша в прошлом году выиграл в Антхольце золотую медаль чемпионата мира и сейчас выиграл индивидуальную гонку, то можно сказать, что Антхольц — одно из его самых приятных и любимых мест. Видно, что по скорости он ещё уступает. Но результат налицо — первое место. Будем верить, что дальше и его результаты, и результаты всей команды будут только расти. Ждём положительных эмоций от нашей команды», — заявил Черезов.

Поддержал посыл товарища по сборной России и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

«Очень рад за Логинова. Видимо, Антхольц — действительно наше место. Там команда традиционно хорошо выступает. Сейчас надо не расслабляться и точечно готовиться к чемпионату мира. Огромное спасибо Саше за такой подарок для всех болельщиков!» — поблагодарил он.

Впрочем, нашлись и те, кто со скепсисом отнёсся к победе Логинова. В частности, шведские биатлонисты вспомнили «допинговую» страницу из жизни Логинова — и не преминули вновь вернуться к истории семилетней давности.

«Впечатляющая гонка, но я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранён из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», — заявила трехкратная чемпионка мира Хелена Экхольм в интервью Expressen.

Её позицию разделил олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон: «Он не мой любимчик. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой». Его слова приводит «Чемпионат».
В свою очередь, депутат Государственной Думы Игорь Лебедев призвал не преувеличивать успех спортсмена.

«Мы радуемся таким вещам, которые ещё 10 лет назад были естественными. Я не склонен танцевать на столе, кричать в микрофон, как это делает наш всеми любимый комментатор. Это нормальная вещь, биатлон всегда в нашей стране был на очень высоком уровне. Сборная России, Советского Союза как минимум стояла на пьедестале. Логинов — молодец, спасибо, что победил, давно этого ждали. Но это не тот момент, когда нужно визжать от радости. Если Россия у Канады выиграет в финале чемпионата мира — вот это я понимаю. Пусть радуется Губерниев, ему за это деньги платят. А мы посмотрим дальше», — заметил Лебедев.

Комментатор Дмитрий Губерниев на волне успеха Логинова заявил, что в каждой следующей гонке надеется увидеть соотечественников, борющихся за медали.

«Это победа, которую мы ждали. Мы видели слёзы Логинова, он заслужил эту победу. Труднейший для него декабрь, труднейший январь, потеря близкого человека. Но Саша выступает, продолжает быть лидером команды. Он огромный молодец, мы все очень за него рады. В этом году совершенно заметно, что вся команда идёт по нарастающей к чемпионату мира. Я рассчитываю, что мы в каждой гонке продолжим бороться за медали. Но главное для нас — чемпионат мира», — напомнил журналист.

Эмоциональнее же всех на победу Логинова в социальных сетях отреагировал чемпион мира 2017 года Антон Шипулин.
Добавим, что успех в Антерсельве стал для Логинова первым за почти год: в феврале 2020-го, завоевав звание чемпиона мира, Александр последний раз поднимался на высшую ступень пьедестала почёта.
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Комментарии 2
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Игорь Лебедев , Себастьян Самуэльссон , Хелена Экхольм , Анатолий Хованцев , Антон Шипулин , Сергей Чепиков , Дмитрий Губерниев , Дмитрий Васильев , Госдума , СБОРНАЯ РОССИИ
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