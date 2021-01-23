Как биатлонный мир отреагировал на триумф Логинова 

«Когда уже покидал рубеж, кто-то из других ребят подкатывал. А я в тот момент хотел немножко правую ногу для отталкивания поставить — пришлось её под себя убрать. Зацепился за палку, сломал её, упал. Потом разгонялся одной палкой. Метров 200 прошёл — в средине маленького подъёмчика мне её отдали. Но времени потерял много», — отметил Логинов в интервью «Матч ТВ».
«Мне очень жаль… Хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Это тяжело. Думаю, он очень рад этой победе», — признал россиянин по окончании гонки.
«Очень рад за Сашу. Сегодня он справился со стрельбой, но до сих пор не показывает свой ход — проигрыш ходом всё же серьёзный. Золотая медаль была необходима как Саше, так и всей российской команде. Победа даст эмоциональный толчок. Повторюсь, основная подготовка идёт к чемпионату мира. В этом году было много серьёзных моментов, которые не дали реализовать себя. Мы даже пропускали масс-старт. Но сейчас можно констатировать — всё было обоснованно. Ждём побед в будущих гонках», — рассказал Касперович в интервью «Чемпионату».
«Логинов — молодец! Не зря снялся с масс-старта в Оберхофе. Ходом, конечно, не самые его лучшие времена, но он выбрал правильную тактику. Сконцентрировался на стрельбе, и это себя оправдало», — прокомментировал он.
«Логинов провёл отличную гонку. Хорошая, уверенная стрельба. Ходом пока немного не хватает до уровня, где он обычно находится. Думаю, у Саши есть время до чемпионата мира, если они им правильно распорядятся с Касперовичем, чтобы подвестись в гораздо лучшем состоянии. Логинов в плане высоты идёт постоянно вверх — Оберхоф, Антхольц. Здесь ему функционально гораздо тяжелее выдерживать скорость. То, что он справился со стрельбой, — очень здорово накануне чемпионата мира. По результатам других наших ребят видно, что Александр показывает не свою скорость — ходом и Латыпов, и Гараничев бежали близко с Логиновым. Не знаю, где они планируют провести подготовку к чемпионату мира. Но должны разобраться», — сказал Хованцев.
«Очень радует победа Александра. У спортсменов бывает, что есть такие места, стадионы, трассы, где больше внутреннего комфорта. И так как Саша в прошлом году выиграл в Антхольце золотую медаль чемпионата мира и сейчас выиграл индивидуальную гонку, то можно сказать, что Антхольц — одно из его самых приятных и любимых мест. Видно, что по скорости он ещё уступает. Но результат налицо — первое место. Будем верить, что дальше и его результаты, и результаты всей команды будут только расти. Ждём положительных эмоций от нашей команды», — заявил Черезов.
«Очень рад за Логинова. Видимо, Антхольц — действительно наше место. Там команда традиционно хорошо выступает. Сейчас надо не расслабляться и точечно готовиться к чемпионату мира. Огромное спасибо Саше за такой подарок для всех болельщиков!» — поблагодарил он.
«Впечатляющая гонка, но я никогда не буду радоваться за того, кто был отстранён из-за применения эритропоэтина. Это невозможно сделать по ошибке. Если тебе делают инъекцию, ты понимаешь, что происходит», — заявила трехкратная чемпионка мира Хелена Экхольм в интервью Expressen.
«Мы радуемся таким вещам, которые ещё 10 лет назад были естественными. Я не склонен танцевать на столе, кричать в микрофон, как это делает наш всеми любимый комментатор. Это нормальная вещь, биатлон всегда в нашей стране был на очень высоком уровне. Сборная России, Советского Союза как минимум стояла на пьедестале. Логинов — молодец, спасибо, что победил, давно этого ждали. Но это не тот момент, когда нужно визжать от радости. Если Россия у Канады выиграет в финале чемпионата мира — вот это я понимаю. Пусть радуется Губерниев, ему за это деньги платят. А мы посмотрим дальше», — заметил Лебедев.
«Это победа, которую мы ждали. Мы видели слёзы Логинова, он заслужил эту победу. Труднейший для него декабрь, труднейший январь, потеря близкого человека. Но Саша выступает, продолжает быть лидером команды. Он огромный молодец, мы все очень за него рады. В этом году совершенно заметно, что вся команда идёт по нарастающей к чемпионату мира. Я рассчитываю, что мы в каждой гонке продолжим бороться за медали. Но главное для нас — чемпионат мира», — напомнил журналист.