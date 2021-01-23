Личный тренер Логинова высказался о его победе на этапе КМ в Антхольце 

Александр Касперович , личный тренер биатлониста Александра Логинова , высказался о его победе в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Об этом сообщает "Чемпионат". По его словам, россиянин смог справиться со стрельбой и добыть важнейшую золотую медаль. Специалист отметил, что Логинов до сих пор серьезно проигрывает другим атлетам в ходе, и отметил, что на пик формы он выйдет ближе к чемпионату мира.