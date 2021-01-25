Губерниев прокомментировал уголовное дело против Большунова

В связи с последними событиями в мире лыжного спорта Дмитрий Губерниев поделился своим мнением в телеграм-канале по поводу происшествия с российским лыжником Александром Большуновым, на которого может быть возбуждено уголовное дело в Финляндии после инцидента на финише эстафеты. Большунов ударил финского участника, который грубо блокировал ему лыжню.

«Подставляться не надо, на самом деле, и понятно, что соперники (финны, норвежцы) будут иметь малейшую возможность, чтобы прицепиться. И сейчас вот эта больная рука финна, возможное расследование — это все очень плохо! Нужно держать себя в руках», — рассказывает комментатор в телеграм-канале «Реальный Губер».

По словам Губерниева, неизвестно куда выльется эта ситуация, и несмотря на то, что мы (вся страна) очень переживаем за Александра, нервы нужно держать в руках: сражаться в контактной борьбе в рамках правил, не «размахивать кулаками».

Губерниев подчеркивает, что очень чудовищно выглядят высказывания окружения, ветеранов спорта, что нужно было еще «наподдать». По его мнению эти действия приведут в тупик российский лыжный спорт и только подставят Александра Большунова.