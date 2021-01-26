Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении

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Спортсменка решила перейти в сборную Словении в октябре 2019 года.

«Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ.

Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты.