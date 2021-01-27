Также никто не знает, почему она вообще уехала. Оля всё время у меня вызывала вопросы, потому что это человек, который закончил школу с золотой медалью. Однако если послушаешь её интервью, то там как будто два класса образования. Во-вторых, она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания её захотят увидеть в команде», — цитирует Резцову «Спорт-экспресс».