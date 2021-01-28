Главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб россиян

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш. Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Рёш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit ("Биатлон интегрити юнит").