Главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб россиян

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
Также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш. Окончательное решение о санкциях в отношении Бессеберга и Рёш остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit ("Биатлон интегрити юнит").
В декабре 2018 года в расположение сборной России, приехавшей в австрийский Хохфильцен для выступления на этапе Кубка мира, прибыли следователи и, согласно австрийскому уголовному производству, уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Рёш.