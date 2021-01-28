IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб россиян 

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Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным в защите российских спортсменов и сокрытии их допинг-проб. Об этом говорится в сообщении на сайте IBU.

В пресс-релизе отмечается, что за нарушение правил IBU должна ответить и бывший генеральный секретарь организации Николь Реш.

Выводы сделаны комиссией, «основываясь на очевидной защите российских интересов, особенно в антидопинговом контексте, без веских оснований», подчеркивается в заявлении.

Решение по делу Бессеберга и Реш должен принять независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

«Рамблер» писал, что в 2015 году Россия была обвинена в создании государственной допинг-системы и лишена права выступать под собственным флагом на Олимпиаде. В 2018 году Всемирное антидопинговое агентство потребовало от России передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Россия сделала это. Позже выяснилось, что часть данных была удалена из базы, а часть изменена.

В 2020 году ВАДА лишило РУСАДА статуса и запретило спортсменам из России в течение четырех лет выступать под флагом своей страны.