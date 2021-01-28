Советская и российская спортсменка Анфиса Резцова в эфире НСН призвала руководство Союза биатлонистов России активнее отстаивать интересы своих спортсменов на международной площадке.

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга причастным к сокрытию допинг-проб российских биатлонистов. Об этом говорится на официальном сайте союза.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в эфире НСН заявила, что в преддверии международных соревнований российским биатлонистам предстоит в очередной раз вытерпеть информационную атаку со стороны иностранных организаций.

«В преддверии Чемпионата мира и Олимпийских игр эти наезды на нас будет проделываться многократно. Недоказуемые и голословные наезды! А допинг-пробы других спортсменов Бессеберг не скрывал? Норвежцев своих, нет? Такого не было? Или они все белые и пушистые? У нас всегда была сильнейшая держава, нас всегда боялись. А теперь нас на колени поставили, без флага оставили, без триколора. Все выливают на нас. А за наших ребят некому постоять. Меня возмущает, что наше руководство биатлона молчит и не бьется за команду. Нашему руководству нужно активно действовать», — заявила она.

Резцова добавила, что недавний инцидент с лыжником Александром Большуновым подтверждает отношение к российским спортсменам в целом. Ранее он получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который его подрезал. Российская команда также лишилась бронзовой медали.

«Если у нас кто-то с чем-то попадался, те люди уже понесли наказание. Александр Логинов был дисквалифицирован, другие биатлонисты. Сейчас на Большунова наехали. Что он этого финна, избил? Я не только бы на него замахнулась, я бы по спине его палкой долбанула. Ты что творишь, парень? Ты почему не даешь проехать? Так не должно быть!» — возмутилась она.