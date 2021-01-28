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21 января

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2 из 2
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Валенсия
1 1
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Эйбар
Эйбар
1 2
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1 из 1
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Ливерпуль
Ливерпуль
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22 января

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
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Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
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Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
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Уэска
Уэска
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Вильярреал Вильярреал
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Бетис Бетис
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Арминия
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Сельта
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Эйбар Эйбар
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Шальке-04
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Атлетик Б
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Кристал Пэлас
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Реал Мадрид
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Леванте Леванте
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Айнтрахт Ф
17:30
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Манчестер Сити
18:00
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Вест Бромвич Альбион
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Фулхэм Фулхэм
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Хетафе
Хетафе
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Кадис
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Кёльн
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Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
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Бетис
23:00
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Вулверхэмптон
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21:00
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
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«Долбанула бы палкой!» Резцову возмутило отношение к российским биатлонистам 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Советская и российская спортсменка Анфиса Резцова в эфире НСН призвала руководство Союза биатлонистов России активнее отстаивать интересы своих спортсменов на международной площадке.
Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга причастным к сокрытию допинг-проб российских биатлонистов. Об этом говорится на официальном сайте союза.
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в эфире НСН заявила, что в преддверии международных соревнований российским биатлонистам предстоит в очередной раз вытерпеть информационную атаку со стороны иностранных организаций.

«В преддверии Чемпионата мира и Олимпийских игр эти наезды на нас будет проделываться многократно. Недоказуемые и голословные наезды! А допинг-пробы других спортсменов Бессеберг не скрывал? Норвежцев своих, нет? Такого не было? Или они все белые и пушистые? У нас всегда была сильнейшая держава, нас всегда боялись. А теперь нас на колени поставили, без флага оставили, без триколора. Все выливают на нас. А за наших ребят некому постоять. Меня возмущает, что наше руководство биатлона молчит и не бьется за команду. Нашему руководству нужно активно действовать», — заявила она.

Резцова добавила, что недавний инцидент с лыжником Александром Большуновым подтверждает отношение к российским спортсменам в целом. Ранее он получил дисквалификацию вместе со всей командой из-за того, что дважды жестко отмахнулся от финна Йони Мяки, который его подрезал. Российская команда также лишилась бронзовой медали.

«Если у нас кто-то с чем-то попадался, те люди уже понесли наказание. Александр Логинов был дисквалифицирован, другие биатлонисты. Сейчас на Большунова наехали. Что он этого финна, избил? Я не только бы на него замахнулась, я бы по спине его палкой долбанула. Ты что творишь, парень? Ты почему не даешь проехать? Так не должно быть!» — возмутилась она.

Расследование в отношении экс-президента IBU началось еще в ноябре 2018 года после обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Комиссия также признала виновной в сокрытии допинг-проб россиян бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Реш. Планируется, что решение о мерах, которые будут приняты в отношении Бессеберга и Реш, будет решать независимый орган Biathlon Integrity Unit.
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Комментарии 12
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Григорий Родченков
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