Дмитрий Губерниев не успел передать подарок Лановому

«Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят! Я очень хотел сделать ему подарок, передать чемпионский биб от Александра Большунова, но не успел…» — написал Губерниев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Лановым и изображению биба Александра Большунова.