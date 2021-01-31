Россияне остались без золота на Чемпионате Европы по биатлону впервые с 1995 года

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Сборная России впервые с 1995 года не смогла выиграть ни одной золотой медали на чемпионате Европы по биатлону.

На чемпионатах Европы в 2000 и 2007 годах взрослая сборная России также выигрывала золотых медалей, однако побеждали российские юниоры.

На ЧЕ-2021 в Душниках-Здруй россияне взяли три личные медали и одну эстафетную.