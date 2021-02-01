Губерниев назвал Аликина «слабаком» за критику в свой адрес 

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко отреагировал на интервью бывшего тренера мужской сборной России Владимира Аликина «Спорту День за Днем».
63-летний олимпийский чемпион считает, что Губерниев не имеет права называть спортсменов «слабаками» во время трансляций. Только «в бане, на даче, друзьям».
Комментатор «Матч ТВ» с ним не согласился.
«Интересно получается! Нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении, никак нельзя! И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это… 😂 Дяденька Аликин, вы тоже слабак! Ума палата, дяденька…» — написал Губерниев в своем Телеграм-канале.
Ранее комментатор не сдержал эмоций во время смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону. Сборная России, имевшая шансы на победу, а затем и на второе место, чуть не упустила бронзу после неудачного выступления Евгения Гараничева. Губерниев назвал бронзового призера Олимпиады в Сочи «слабаком», после чего обвинил в неудачах (ни одного золота с 1995 года) — тренеров.