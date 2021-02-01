Губерниев назвал Аликина «слабаком» за критику в свой адрес 

«Интересно получается! Нельзя высказывать собственное мнение на центральном телевидении, никак нельзя! И слабым спортсмена нельзя назвать, дескать, оскорбление это… 😂 Дяденька Аликин, вы тоже слабак! Ума палата, дяденька…» — написал Губерниев в своем Телеграм-канале.