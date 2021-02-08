IBU извинился перед биатлонистами за деятельность Бессеберга 

«Несомненно, это тяжелое время для всех, кто любит наш спорт. Мне жаль, что спортсмены чувствуют себя разочарованными в связи с действиями предыдущего руководства. Я могу лишь извиниться от имени организации и пообещать, что мы станем лучше в сфере защиты чистого спорта», — говорится в письме.
«Нам было важно извиниться. Не хочу сказать, что нас заставили, но когда мы увидели реакцию на отчет, мы поняли, что это будет правильное решение.
Мы должны были это сделать, чтобы в будущем продолжить работать со спортсменами и остальной частью биатлонной семьи», — сказал Винклер.
«Я благодарна новому президенту за то, что он отправил письмо с извинениями. Приятно видеть, что новое руководство делает этот шаг и следит за тем, чтобы подобное не повторялось.
Мы заслуживаем извинений», — сказала Игэн.