IBU извинился перед биатлонистами за деятельность Бессеберга 

«Несомненно, это тяжелое время для всех, кто любит наш спорт. Мне жаль, что спортсмены чувствуют себя разочарованными в связи с действиями предыдущего руководства. Я могу лишь извиниться от имени организации и пообещать, что мы станем лучше в сфере защиты чистого спорта», — говорится в письме.