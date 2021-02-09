Экс-тренер сборной Лопухов назвал Логинова «микроБё»

«Всё зависит от желания самого спортсмена совершенствоваться. Опять же, повторюсь, если мы будем правильно готовить молодёжь, нам не придётся рассчитывать на одного Логинова, поскольку появится несколько биатлонистов его уровня. Пока такого нет. Саша — большая личность, но его можно назвать «микроБё» или «микроФуркад», — подчеркнул Лопухов.