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2 1
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Челси
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Биатлонист Логинов выйдет на старт спринта на чемпионате мира в майке золотого цвета 

ТАСС и ещё 5 8 часов назад
Логинов выступит в спринте на ЧМ в майке золотого цвета
Фото: EPA
Биатлонисты, которые будут защищать свой титул на определенной дистанции на предстоящем чемпионате мира в Словении, выйдут на старт в специальных майках золотого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Это произойдет впервые в истории чемпионатов мира. "Они (майки) дадут понять болельщикам, кто является действующим чемпионом в соответствующем соревновании", — говорится в сообщении.
Россиянин Александр Логинов на чемпионате мира 2020 года победил в спринте.
Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями Всемирного антидопингового агентства. На чемпионате мира биатлонисты будут выступать в качестве команды Союза биатлонистов России, однако использовать можно будет только английскую аббревиатуру федерации — RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского триколора на флагштоках будет использоваться монохромный логотип СБР.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Спринтерская гонка у мужчин пройдет 12 февраля.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Всемирное антидопинговое агентство
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