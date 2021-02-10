Российские биатлонистки готовились к ЧМ на базе НАТО 

Женская сборная России по биатлону готовилась к чемпионату мира на военной базе НАТО . Об этом старший тренер команды Михаил Шашилов рассказал пресс-службе Союза биатлонистов России.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону, а на сайте СБР было опубликовано интервью Шашилова. В ходе него он рассказал, что сборная приехала в Поклюку за две недели до старта чемпионата, но в начале могла тренироваться лишь на туристической трассе и не имела доступа в тренажерный зал, так как шла подготовка к стартам.

«Тут рядом база военная, казармы. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажерный зал. Так что считайте частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились», — рассказал тренер.

Также он сообщил, что физически российские биатлонистки готовы к чемпионату мира; что на сегодняшний день сборная России — пятая-шестая в мире; что в ходе подготовки к мировому первенству уже в Поклюке команда провела полноценный масс-старт с биатлонистками из сборных Украины и Словении.