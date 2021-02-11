Итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими 

"Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги, но мы не разговариваем. С другими народами как-то легче дается общение", — цитирует Виндиша "Советский спорт".