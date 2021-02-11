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0 1
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Вест Бромвич Альбион
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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21:00
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Бёрнли
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Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
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Итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими 

Газета.Ru 3 часа назад
Итальянский биатлонист рассказал о сложностях общения с русскими
Фото: РИА Новости
Итальянский биатлонист Доминик Виндиш ответил на вопрос о том, общается ли он с российскими спортсменами.

"Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги, но мы не разговариваем. С другими народами как-то легче дается общение", — цитирует Виндиша "Советский спорт".

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке проходит чемпионат мира по биатлону. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.
Ранее российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой на весь период чемпионата мира.
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Биатлон , Александр Логинов , Доминик Виндиш , Всемирное антидопинговое агентство , Советский спорт
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