Разногласия тренеров и провал лидеров: причины неудач России на ЧМ по биатлону

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
1 1
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Герта Герта
Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
Боруссия Д
Боруссия Д
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
0 1
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 0
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
4 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
0 4
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
3 3
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
16:00
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
20:30
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
15:30
Байер Байер
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
23:00
Севилья Севилья
22 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
23 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Саутгемптон Саутгемптон

Почему сборная России неудачно выступает на ЧМ по биатлону 

RT на русском и ещё 8 9 часов назад
Разногласия тренеров и провал лидеров: причины неудач России на ЧМ по биатлону
Фото: Газета.Ru
Тренерский штаб сборной России по биатлону подвергся критике после неудачного выступления в первых гонках чемпионата мира. По мнению экс-главы СБР Владимира Драчёва, его виной стали ошибки в подготовке, проходившей в Поклюке. По его словам, ответственность за них несёт наставник команды Валерий Польховский. В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал слабым звеном Светлану Миронову и поставил под сомнение вызов Ирины Казакевич.
«Спортсмены показывают то, на что готовы»
В словенской Поклюке завершилась первая неделя чемпионата мира по биатлону, которая принесла болельщикам сборной России лишь разочарования. Пока спортсмены восстанавливаются в заслуженный день отдыха, специалисты и эксперты подводят предварительные итоги и пытаются найти причину провального выступления.
Сразу несколько экспертов предположили, что отсутствие высоких результатов связано с неудачной организацией сборов в преддверии турнира. Заключительные этапы подготовки проходили в Поклюке, что, по их мнению, и стало ошибкой: спортсмены не успели привыкнуть к условиям, сказалась и высота. Кроме того, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в первую неделю у них и вовсе не было возможности полноценно отрабатывать стрельбу из-за закрытого стрельбища.
«Основная проблема ещё состоит в проведении сбора на месте соревнований, и спуск не на меньшую высоту, как у других команд, всё-таки влияет на состояние спортсменов. К сожалению, у нас не хватает обоих компонентов: скорости и качества стрельбы», — цитирует бывшего главного тренера сборной Анатолия Хованцева Sport24.
На проведении сборов в Поклюке настаивал главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Именно его раскритиковал экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
«Спортсмены показывают то, на что готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера, который разваливает до конца всё что можно», — уверен Драчёв.
Экс-наставник команды Владимир Королькевич напомнил, что, помимо России, сборы на высокогорье проходили и другие сборные. По его мнению, ошибки могли возникнуть задолго до чемпионата мира.
«На мой взгляд, проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счёт соревновательной деятельности. Если её недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, что спад пришёл очень быстро», — пояснил Королькевич в интервью РИА Новости.
В самом тренерском штабе готовы лишь частично взять ответственность за провал. Так, Польховский посетовал на то, что в период организации сборов в российском биатлоне и в тренерском штабе происходили изменения, которые не могли не сказаться на рабочем процессе.
«На это много причин, я не хочу об этом говорить. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймёт, услышит», — объяснил главный тренер.
При этом старший тренер женской команды Михаил Шашилов признал, что большая часть вины за провал спортсменок лежит на нём.
«Спортсмены волнуются. Я сам забыл, что такое взрослый чемпионат мира. Видя их, хочется помочь, но не знаешь как. Я не умаляю своей вины. Может, даже 70% — моя вина, 30% — биатлонисток — в том, что не подготовлены», — отметил Шашилов.
Стоит отметить, что не все настроены столь пессимистично. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева предположила, что трудности, с которыми столкнулись россияне, могут носить временный характер.
«Естественно, тренеры знают причины и могут их грамотно рассказать. Это физиология, нахождение в горах, высота. Само место, Поклюка, сложное. Специалисты, которые находятся рядом с командой, знают точно, что к чему. Может, в горах пересидели или ещё что-то», — приводит слова Зайцевой «Спорт-Экспресс».
«Не нужно оказывать давление на спортсменов»
Однако критике подвергся не только подготовительный процесс, но и состав команды. Перед чемпионатом мира больше всего надежд возлагалось на лидеров сборной Светлану Миронову и Александра Логинова. Однако оба подошли к турниру не в лучшей форме.
Так, Миронова не сумела отобраться в гонку преследования, заняв лишь 64-е место в спринте, а в смешанной эстафете допустила пять промахов.
«Миронова сейчас — самое слабое звено! В эстафете надо очень хорошо стрелять. Без всяких дополнительных патронов. Ноги всегда очень важны, но в данном случае они на втором месте. Если она собирает по шесть кругов с двух рубежей, как на неё рассчитывать в эстафете?» — посетовал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
На данный момент лучшей среди россиянок является дебютантка Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места. При этом далеко не всех устраивало её присутствие в сборной. По мнению Леонида Гурьева, её место в первом личном старте должна была занять Татьяна Акимова, которой предстоит выступить в эстафете. Не убедило её выступление и Васильева, который заявлял, что спортсменка «не заслужила выступить в спринте».
Несмотря на низкие результаты, тренерский штаб женской команды предпочёл не вносить изменения в состав. В индивидуальной гонке и эстафете они рассчитывают на Миронову, Татьяну Акимову, Ульяну Кайшеву и Ларису Куклину.
«Ребята, вы поверьте, они здесь все одинаковые. Будет вот так: как планировалось, так и будет. Казакевич — всё, она свою программу выполнила на сто процентов. Если кто-то, не дай бог, заболеет, тогда будут замены. А так люди знают. Думаю, так и должно быть. А если нет, то меня поправят», — подчеркнул Шашилов.
Неудачные выступления влияют на психологическое состояние спортсменок и атмосферу внутри команды. По словам Губерниева, россиянки сконцентрированы на предстоящих гонках, однако в команде царит непростая и даже «накалённая» обстановка. При этом комментатор не стал уточнять, в чём именно это заключается.
Вопросы вызывает и форма мужской команды, где лучшие результаты демонстрирует не Логинов, а Эдуард Латыпов. В то же время эксперты не спешат критиковать лидера последних сезонов. По мнению Драчёва, Александр хорошо выглядел в гонке преследования, в связи с чем от него ещё можно ожидать прорыва.
«Он показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждём медалей от Логинова. Он спортсмен довольно высокого уровня, помним его победу на прошлогоднем чемпионате мира», — цитирует Драчёва «Чемпионат».
Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что от Логинова, как и от Матвея Елисеева, ожидали более высоких результатов. При этом их ход указывает на хорошую работу тренерского штаба.
«Никакого давления на спортсменов оказывать не нужно. Поверьте, работа в сборной России — это нереальное давление. В таких условиях работать тяжело. Хочу поддержать и спортсменов, и тренеров», — сказал Ростовцев.
Критике подвергается и Антон Бабиков. Если Драчёв выразил уверенность в том, что спортсмен несправедливо занимает место, которое могло достаться более молодому коллеге, то Александр Тихонов был менее категоричен. По его словам, чемпион мира 2017 года поможет команде в эстафете, поэтому его не стоило выставлять на личные старты.
«Зачем они его мучают, зачем он стартует, тратит силы? Сколько можно его проверять? Нужно Бабикову дать отдохнуть до самой эстафеты, чтобы вообще не вставал на лыжи и не брал в руки винтовку. Пусть наши тренеры думают», — отметил Тихонов в интервью Sportbox.
Видео дня. Лучшие сейвы 23-го тура Английской Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
В IBU заявили, что юристы организации изучают письмо СБР В IBU заявили, что юристы организации изучают письмо СБР Экхофф выиграла спринтерскую гонку на ЧМ в Поклюке Экхофф выиграла спринтерскую гонку на ЧМ в Поклюке Шашилов взял на себя вину за слабые результаты российских биатлонисток на ЧМ Шашилов взял на себя вину за слабые результаты российских биатлонисток на ЧМ
Комментарии
Биатлон , Российские спортсменки , Александр Логинов , Владимир Драчев , Ирина Казакевич , Александр Тихонов , Эдуард Латыпов , Матвей Елисеев , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Антон Бабиков , Ольга Зайцева , Светлана Миронова , Татьяна Акимова , Анатолий Хованцев , Павел Ростовцев , Дмитрий Губерниев , Дмитрий Васильев , Валерий Польховский , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение