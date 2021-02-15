Разногласия тренеров и провал лидеров: причины неудач России на ЧМ по биатлону

«Спортсмены показывают то, на что готовы»

В словенской Поклюке завершилась первая неделя чемпионата мира по биатлону, которая принесла болельщикам сборной России лишь разочарования. Пока спортсмены восстанавливаются в заслуженный день отдыха, специалисты и эксперты подводят предварительные итоги и пытаются найти причину провального выступления.

Сразу несколько экспертов предположили, что отсутствие высоких результатов связано с неудачной организацией сборов в преддверии турнира. Заключительные этапы подготовки проходили в Поклюке, что, по их мнению, и стало ошибкой: спортсмены не успели привыкнуть к условиям, сказалась и высота. Кроме того, комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в первую неделю у них и вовсе не было возможности полноценно отрабатывать стрельбу из-за закрытого стрельбища.

«Основная проблема ещё состоит в проведении сбора на месте соревнований, и спуск не на меньшую высоту, как у других команд, всё-таки влияет на состояние спортсменов. К сожалению, у нас не хватает обоих компонентов: скорости и качества стрельбы», — цитирует бывшего главного тренера сборной Анатолия Хованцева Sport24.

На проведении сборов в Поклюке настаивал главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Именно его раскритиковал экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв

«Спортсмены показывают то, на что готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера, который разваливает до конца всё что можно», — уверен Драчёв.

Экс-наставник команды Владимир Королькевич напомнил, что, помимо России, сборы на высокогорье проходили и другие сборные. По его мнению, ошибки могли возникнуть задолго до чемпионата мира.

«На мой взгляд, проблема лежит в глубокой подготовке. Всплеск появился после нового года за счёт соревновательной деятельности. Если её недостаточно, то этот пик кратковременный. Получается, что спад пришёл очень быстро», — пояснил Королькевич в интервью РИА Новости.

В самом тренерском штабе готовы лишь частично взять ответственность за провал. Так, Польховский посетовал на то, что в период организации сборов в российском биатлоне и в тренерском штабе происходили изменения, которые не могли не сказаться на рабочем процессе.

«На это много причин, я не хочу об этом говорить. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймёт, услышит», — объяснил главный тренер.

При этом старший тренер женской команды Михаил Шашилов признал, что большая часть вины за провал спортсменок лежит на нём.

«Спортсмены волнуются. Я сам забыл, что такое взрослый чемпионат мира. Видя их, хочется помочь, но не знаешь как. Я не умаляю своей вины. Может, даже 70% — моя вина, 30% — биатлонисток — в том, что не подготовлены», — отметил Шашилов.

Стоит отметить, что не все настроены столь пессимистично. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева предположила, что трудности, с которыми столкнулись россияне, могут носить временный характер.

«Естественно, тренеры знают причины и могут их грамотно рассказать. Это физиология, нахождение в горах, высота. Само место, Поклюка, сложное. Специалисты, которые находятся рядом с командой, знают точно, что к чему. Может, в горах пересидели или ещё что-то», — приводит слова Зайцевой «Спорт-Экспресс».

«Не нужно оказывать давление на спортсменов»

Однако критике подвергся не только подготовительный процесс, но и состав команды. Перед чемпионатом мира больше всего надежд возлагалось на лидеров сборной Светлану Миронову и Александра Логинова . Однако оба подошли к турниру не в лучшей форме.

Так, Миронова не сумела отобраться в гонку преследования, заняв лишь 64-е место в спринте, а в смешанной эстафете допустила пять промахов.

«Миронова сейчас — самое слабое звено! В эстафете надо очень хорошо стрелять. Без всяких дополнительных патронов. Ноги всегда очень важны, но в данном случае они на втором месте. Если она собирает по шесть кругов с двух рубежей, как на неё рассчитывать в эстафете?» — посетовал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На данный момент лучшей среди россиянок является дебютантка Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места. При этом далеко не всех устраивало её присутствие в сборной. По мнению Леонида Гурьева, её место в первом личном старте должна была занять Татьяна Акимова , которой предстоит выступить в эстафете. Не убедило её выступление и Васильева, который заявлял, что спортсменка «не заслужила выступить в спринте».

«Ребята, вы поверьте, они здесь все одинаковые. Будет вот так: как планировалось, так и будет. Казакевич — всё, она свою программу выполнила на сто процентов. Если кто-то, не дай бог, заболеет, тогда будут замены. А так люди знают. Думаю, так и должно быть. А если нет, то меня поправят», — подчеркнул Шашилов.

Неудачные выступления влияют на психологическое состояние спортсменок и атмосферу внутри команды. По словам Губерниева, россиянки сконцентрированы на предстоящих гонках, однако в команде царит непростая и даже «накалённая» обстановка . При этом комментатор не стал уточнять, в чём именно это заключается.

Вопросы вызывает и форма мужской команды, где лучшие результаты демонстрирует не Логинов, а Эдуард Латыпов . В то же время эксперты не спешат критиковать лидера последних сезонов. По мнению Драчёва, Александр хорошо выглядел в гонке преследования, в связи с чем от него ещё можно ожидать прорыва.

«Он показал себя в хорошей беговой форме, это можно назвать маленьким светом в конце тоннеля. Мы все надеемся и ждём медалей от Логинова. Он спортсмен довольно высокого уровня, помним его победу на прошлогоднем чемпионате мира», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев отметил, что от Логинова, как и от Матвея Елисеева , ожидали более высоких результатов. При этом их ход указывает на хорошую работу тренерского штаба.

«Никакого давления на спортсменов оказывать не нужно. Поверьте, работа в сборной России — это нереальное давление. В таких условиях работать тяжело. Хочу поддержать и спортсменов, и тренеров», — сказал Ростовцев.

«Зачем они его мучают, зачем он стартует, тратит силы? Сколько можно его проверять? Нужно Бабикову дать отдохнуть до самой эстафеты, чтобы вообще не вставал на лыжи и не брал в руки винтовку. Пусть наши тренеры думают», — отметил Тихонов в интервью Sportbox.