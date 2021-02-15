Провал биатлонистов на ЧМ объяснили сборами в Поклюке

Сборная России по биатлону не завоевала ни одной медали на ЧМ-2021, который практически подошел к экватору. Эксперты считают, что причиной неудач команды стал выбор места проведения тренировочного сбора, но главный тренер сборной Валерий Польховский уверяет, что изначально никто против сбора в Поклюке не выступал.

Выступления российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке оставляют желать лучшего: после пяти стартовых гонок сборная не завоевала ни одной медали. Более того, даже о серьезной конкуренции в борьбе за пьедестал со стороны россиян даже речи не идет.

Самые реальные шансы вклиниться в чемпионскую гонку были в смешанной эстафете, но в итоге команда России финишировала только девятой — два круга и девять промахов на стрельбе. Хуже всех показала себя Светлана Миронова , на этапе настрелявшая два штрафных круга. В мужском спринте, шедшим следующим в расписании, лучшим из наших спортсменов стал Эдуард Латыпов , занявший десятое место, а действующий на тот момент чемпион мира в этой дисциплине Александр Логинов и вовсе показал только 26-й результат.

В женском спринте ситуация оказалась еще плачевнее: единственной, кто сумела пробиться в топ-20, стала Ирина Казакевич с 19-м местом. Миронова в той гонке отстала от лидера более чем на три минуты и финишировала 64-й. Наконец, в мужском пасьюте вся надежда была на Латыпова, но тому помешали промахи, и лучшим результатом оказалось седьмое место. Среди женщин в гонке преследования никто из россиянок в первую двадцатку не пробился.

Таким образом, до конца соревнований остаются две индивидуальные гонки, супермикст, две эстафеты и два масс-старта. Но вера в российских спортсменов стремительно иссякает.

С жесткой критикой в адрес тренерского штаба сборной выступил бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев , со скандалом покинувший организацию летом прошлого года. По его мнению, виной неудачных стартов стала работа главного тренера национальной команды Валерия Польховского.

«Все связано с подготовкой. Спортсмены показывают то, на что они готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера, который разваливает до конца все, что можно», — приводит слова экс-главы СБР Sport24.

Драчев, напомним, во время своего президентства выступал против назначения Польховского в сборную. Спустя месяц после избрания Виктора Майгурова президентом СБР кандидатуру нынешнего рулевого сборной одобрили.

«К сожалению, наши не участвуют, будто нас и нет. Показывают только в титрах и комментаторы рассказывают об их выступлениях. Очень печально и плачевно все это. Даже не знаю, какие слова говорить. Хочется их как-то воодушевить, но пока сложно», — произнес Драчев после женской гонки преследования.

О несогласии с выбором тренерского штаба и отражении их деятельности на результатах сборной заявил и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов . Он считает, что текущие «успехи» российских биатлонистов на мировом первенстве — «катастрофа».

«Скажу так: провал во всем. Если 7-е место даже не в цветах называют успехом, то тут даже не в лучшей двадцатке, ну как называть? Из восьмидесяти или из ста лучших.

Это просто катастрофа. Весь коллектив и тренерский состав — люди по объявлению.

Трагедия со всем биатлоном — и не только с ним, а в целом», — добавил Тихонов по итогам женского пасьюта.

Ответ из сборной России долго себя ждать не заставил. Польховский, комментируя обвинения в неудачном выборе места проведения подготовительного сбора в преддверии ЧМ, объяснил, что нахождение на плато на серьезной высоте не было проблемой, поскольку там жили и тренировались и другие сборные (сейчас россияне живут в отеле прямо рядом со стадионом — «Газета.Ru»).

«Говорят, что можно было поселиться в городе Блед — он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры — болваны, да? Где тогда эти умные?» — цитирует Польховского «Р-Спорт».

При этом известно от других тренеров российской команды Юрия Каминского и Михаила Шашилова, что они хотели провести сбор в другой стране. Но вариант с Италией по неизвестным причинам отпал.

«На это много причин, я не хочу об этом говорить. Хотеть не вредно — возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймет, услышит», — добавил Польховский в беседе со Sports.ru.

В нынешнем положении менять место дислокации уже не имеет смысла — все спортсмены и тренеры продолжат жить наверху. Также Польховский подтвердил, что изначально, когда только стоял вопрос о выборе базы, ни у кого не возникло сомнений по поводу высоты, хотя и была возможность уехать вниз. Сейчас спуск будет чреват последствиями для реабилитации и повторной акклиматизации.