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«Одни тренеры — болваны, да?» В России ищут причины провала сборной 

Газета.Ru 4 часа назад
Провал биатлонистов на ЧМ объяснили сборами в Поклюке
Фото: Газета.Ru
Сборная России по биатлону не завоевала ни одной медали на ЧМ-2021, который практически подошел к экватору. Эксперты считают, что причиной неудач команды стал выбор места проведения тренировочного сбора, но главный тренер сборной Валерий Польховский уверяет, что изначально никто против сбора в Поклюке не выступал.
Выступления российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке оставляют желать лучшего: после пяти стартовых гонок сборная не завоевала ни одной медали. Более того, даже о серьезной конкуренции в борьбе за пьедестал со стороны россиян даже речи не идет.
Самые реальные шансы вклиниться в чемпионскую гонку были в смешанной эстафете, но в итоге команда России финишировала только девятой — два круга и девять промахов на стрельбе. Хуже всех показала себя Светлана Миронова, на этапе настрелявшая два штрафных круга. В мужском спринте, шедшим следующим в расписании, лучшим из наших спортсменов стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место, а действующий на тот момент чемпион мира в этой дисциплине Александр Логинов и вовсе показал только 26-й результат.
В женском спринте ситуация оказалась еще плачевнее: единственной, кто сумела пробиться в топ-20, стала Ирина Казакевич с 19-м местом. Миронова в той гонке отстала от лидера более чем на три минуты и финишировала 64-й. Наконец, в мужском пасьюте вся надежда была на Латыпова, но тому помешали промахи, и лучшим результатом оказалось седьмое место. Среди женщин в гонке преследования никто из россиянок в первую двадцатку не пробился.
Таким образом, до конца соревнований остаются две индивидуальные гонки, супермикст, две эстафеты и два масс-старта. Но вера в российских спортсменов стремительно иссякает.
С жесткой критикой в адрес тренерского штаба сборной выступил бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, со скандалом покинувший организацию летом прошлого года. По его мнению, виной неудачных стартов стала работа главного тренера национальной команды Валерия Польховского.

«Все связано с подготовкой. Спортсмены показывают то, на что они готовы. Результат не позволяет показать та подготовка, которая проходила. Много вопросов и к последнему этапу подготовки. Выбор Поклюки был крайне неправильным. Основная ошибка — работа главного тренера, который разваливает до конца все, что можно», — приводит слова экс-главы СБР Sport24.

Драчев, напомним, во время своего президентства выступал против назначения Польховского в сборную. Спустя месяц после избрания Виктора Майгурова президентом СБР кандидатуру нынешнего рулевого сборной одобрили.

«К сожалению, наши не участвуют, будто нас и нет. Показывают только в титрах и комментаторы рассказывают об их выступлениях. Очень печально и плачевно все это. Даже не знаю, какие слова говорить. Хочется их как-то воодушевить, но пока сложно», — произнес Драчев после женской гонки преследования.

О несогласии с выбором тренерского штаба и отражении их деятельности на результатах сборной заявил и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он считает, что текущие «успехи» российских биатлонистов на мировом первенстве — «катастрофа».

«Скажу так: провал во всем. Если 7-е место даже не в цветах называют успехом, то тут даже не в лучшей двадцатке, ну как называть? Из восьмидесяти или из ста лучших.


Это просто катастрофа. Весь коллектив и тренерский состав — люди по объявлению.


Трагедия со всем биатлоном — и не только с ним, а в целом», — добавил Тихонов по итогам женского пасьюта.

Ответ из сборной России долго себя ждать не заставил. Польховский, комментируя обвинения в неудачном выборе места проведения подготовительного сбора в преддверии ЧМ, объяснил, что нахождение на плато на серьезной высоте не было проблемой, поскольку там жили и тренировались и другие сборные (сейчас россияне живут в отеле прямо рядом со стадионом — «Газета.Ru»).

«Говорят, что можно было поселиться в городе Блед — он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры — болваны, да? Где тогда эти умные?» — цитирует Польховского «Р-Спорт».

При этом известно от других тренеров российской команды Юрия Каминского и Михаила Шашилова, что они хотели провести сбор в другой стране. Но вариант с Италией по неизвестным причинам отпал.

«На это много причин, я не хочу об этом говорить. Хотеть не вредно — возьмите, сделайте. С корабля побежали люди, а я только из прессы узнал, какие были планы. Давайте закончим эту тему. Кому надо, тот меня поймет, услышит», — добавил Польховский в беседе со Sports.ru.

В нынешнем положении менять место дислокации уже не имеет смысла — все спортсмены и тренеры продолжат жить наверху. Также Польховский подтвердил, что изначально, когда только стоял вопрос о выборе базы, ни у кого не возникло сомнений по поводу высоты, хотя и была возможность уехать вниз. Сейчас спуск будет чреват последствиями для реабилитации и повторной акклиматизации.
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Биатлон , Статьи , Александр Логинов , Владимир Драчев , Ирина Казакевич , Александр Тихонов , Эдуард Латыпов , Юрий Каминский , Светлана Миронова , Виктор Майгуров , Валерий Польховский , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru , Sports.ru
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