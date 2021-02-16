Россияне снова остались без медалей на чемпионате мира по биатлону 

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Российские биатлонистки снова остались без медалей в индивидуальной гонке на чемпионате мира, проходящем в словенской Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке одержала чешка Маркета Давидова, на втором месте финишировала представительница Швеции Ханна Эберг . Тройку сильнейших замкнула Ингрид Тандерволд из Норвегии.

Шанс побороться за медаль до последнего огневого рубежа сохраняла Светлана Миронова , однако в заключительной стрельбе россиянка допустила промах. В итоге спортсменка финишировала пятой. Это лучший результат на нынешнем турнире для российской команды.

Россияне пока не завоевали ни одной медали на чемпионате мира-2021. Турнир завершится 21 февраля. 17 февраля пройдет мужская индивидуальная гонка.