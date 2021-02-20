Российские биатлонисты завоевали первую медаль на чемпионате мира 

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Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в мужской эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее 20 февраля российские биатлонистки остались без медалей в женской эстафете. Команда заняла 11-е место. Незадолго до этого стало известно , что главный тренер сборной Валерий Польховский не сможет помочь команде до конца чемпионата мира. 19 февраля он был доставлен на скорой помощи в больницу. Причины госпитализации 67-летнего специалиста не называются.

Российские биатлонисты до мужской эстафеты не могли завоевать ни одной медали на мировом первенстве. Турнир завершится 21 февраля.