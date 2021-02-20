Губерниев заступился за тренеров российских биатлонистов 

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" ответил на вопрос о возможном увольнении тренеров российских биатлонистов.
Губерниев поддержал наставников сборной. Журналист назвал имеющийся тренерский состав перспективным и призвал не торопиться с решением.
"Чемпионат мира еще не закончен. Мне кажется, что тренерский состав и в мужской, и в женской командах весьма перспективен. И даже если что-то пойдет не так в оставшихся гонках, не думаю, что надо шарахаться и менять Шашилова и Каминского", — сказал Губерниев.
Аналогичного мнения он придерживается и по вопросу дальнейшей судьбы главного тренера Валерия Польховского.
"Главный тренер — это, наверное, более тонкая, административная работа. Мне кажется, тут нужен определенный регламент принятия решений", — добавил комментатор.
Российские биатлонисты не завоевали ни одной медали на текущем чемпионате мира. Лучшими результатами стали пятое место Светланы Мироновой и шестая строчка Карима Халили в индивидуальных гонках.