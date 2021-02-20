Губерниев заступился за тренеров российских биатлонистов 

"Чемпионат мира еще не закончен. Мне кажется, что тренерский состав и в мужской, и в женской командах весьма перспективен. И даже если что-то пойдет не так в оставшихся гонках, не думаю, что надо шарахаться и менять Шашилова и Каминского", — сказал Губерниев.