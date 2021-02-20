Егорова завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU 

Российская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвертом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия).
Второй финишировала спортсменка из Норвегии Марте Крокстад, бронзовая медаль досталась Каролине Эрдаль из Норвегии.
Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт, 7,5 км 1. Анастасия Егорова (Россия) — 19.57,1 (0)
2. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — отставание 14,7 (0)
3. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +17,4 (1)…
10. Екатерина Носкова (Россия) — +39,4 (2)…