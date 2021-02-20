Биатлонистке Павловой понадобилась помощь врачей во время гонки

"Мне было настолько плохо, что тошнило, у меня кружилась голова, я не могла встать, — сказала Павлова. — Это следствие того, что "горняшка" прикрыла. Это горы, здесь людям плохо, даже если они просто стоят, а мы еще и бегаем. После финиша я ждала доктора, чтобы он мне дал таблетку, мне было плохо".