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Биатлонистке Павловой оказали медицинскую помощь после финиша в эстафете на ЧМ 

ТАСС и ещё 1 4 часа назад
Биатлонистке Павловой понадобилась помощь врачей во время гонки
Фото: ТАСС
Российской биатлонистке Евгении Павловой потребовалась медицинская помощь после финиша в эстафетной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом спортсменка заявила журналистам.
Павлова стартовала первой из российской команды, после финиша спортсменка несколько минут не могла подняться на ноги

"Мне было настолько плохо, что тошнило, у меня кружилась голова, я не могла встать, — сказала Павлова. — Это следствие того, что "горняшка" прикрыла. Это горы, здесь людям плохо, даже если они просто стоят, а мы еще и бегаем. После финиша я ждала доктора, чтобы он мне дал таблетку, мне было плохо".

Ранее Павлова высказала мнение, что команда ошиблась с местом проведения подготовительного сбора к чемпионату мира. Также она посетовала на то, что спортсменам не дали покинуть отель в горах и переехать в ближайший город Блед, где восстановление организма после гонок и тренировок проходит быстрее, обвинив в ошибке главного тренера сборной России Валерия Польховского.
Чемпионат мира завершится 21 февраля.
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Комментарии
Биатлон , Евгения Павлова , СБОРНАЯ РОССИИ
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