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«Мошенники проиграли»: норвежцы о провале России на ЧМ по биатлону 

Майк Габриелян 1 час назад
Российских биатлонистов назвали мошенниками в Норвегии
Фото: РИА Новости
Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью в издании Dagbladet, в которой прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.
Россияне смогли завоевать лишь одну медаль — бронзу в мужской эстафете. По мнению Сеттера, поражение России — признак того, что спорт стал чище.
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«Если раньше русские выигрывали нечестно, то теперь им не повезло. Особенно это касается женщин, где допинг обычно оказывает наибольшее влияние на результаты, и где российские биатлонистки одна за другой исключаются из спорта за обман. Страна зимних видов спорта, располагающая наибольшим количеством спортсменов и ресурсами, поразительно слаба. Возможно, они уничтожили этот вид спорта из-за схем тренировок, основанных на допинге», — написал автор.

Напоследок он порадовался за соотечественников, которые выиграли много медалей.

«Норвежское биатлонное сообщество сейчас сильнее, чем когда-либо. Это впечатляет, но самое главное, что сам вид спорта стал сильнее. Ибо здесь мошенники действительно проиграли».

Ранее «Рамблер» сообщал, что сборная Норвегии привезла на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане «чудо-допинг» — препараты кенакорт и целестон.
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Биатлон , СБОРНАЯ РОССИИ
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