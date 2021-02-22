Российских биатлонистов назвали мошенниками в Норвегии

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью в издании Dagbladet, в которой прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону.

Россияне смогли завоевать лишь одну медаль — бронзу в мужской эстафете. По мнению Сеттера, поражение России — признак того, что спорт стал чище.

«Если раньше русские выигрывали нечестно, то теперь им не повезло. Особенно это касается женщин, где допинг обычно оказывает наибольшее влияние на результаты, и где российские биатлонистки одна за другой исключаются из спорта за обман. Страна зимних видов спорта, располагающая наибольшим количеством спортсменов и ресурсами, поразительно слаба. Возможно, они уничтожили этот вид спорта из-за схем тренировок, основанных на допинге», — написал автор.

Напоследок он порадовался за соотечественников, которые выиграли много медалей.

«Норвежское биатлонное сообщество сейчас сильнее, чем когда-либо. Это впечатляет, но самое главное, что сам вид спорта стал сильнее. Ибо здесь мошенники действительно проиграли».