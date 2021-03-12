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Губерниев раскритиковал российский футбол

Артём Кульша
2 часа назад
Российский футбол необходимо реформировать. Об этом телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил Sport24.
Губерниев раскритиковал российский футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера, как сообщал «Рамблер», Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет число клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках.
Несмотря на это, число клубов, которые сможет делегировать Россия, не изменилось, потому что страны, занимающие седьмое-девятое места, делегируют одинаковое количество команд.
«Российский футбол может откатиться и за пределы десятки. Там нет пределов, поверьте мне», — прокомментировал Губерниев.
Он выразил уверенность, что для сохранения футбола в стране нужны реформы. Первыми шагами в этом направлении он назвал изменение системы управления и лимита, введение контроля денег, отказ от бюджетных средств.
«Для начала нужно перестать заниматься херней, играя зимой, а играть как в СССР — весной, летом и осенью», — добавил журналист.
Биатлон,Футбол,Дмитрий Губерниев,УЕФА,
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