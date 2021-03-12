Губерниев раскритиковал российский футбол

Несмотря на это, число клубов, которые сможет делегировать Россия, не изменилось, потому что страны, занимающие седьмое-девятое места, делегируют одинаковое количество команд.

Он выразил уверенность, что для сохранения футбола в стране нужны реформы. Первыми шагами в этом направлении он назвал изменение системы управления и лимита, введение контроля денег, отказ от бюджетных средств.