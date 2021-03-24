Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на ЧМ

На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) фигуристки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву.
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Щербакова и Туктамышева блестяще справились со своими прокатами. Александра Трусова неудачно приземлилась после исполнения тройного лутца и не сумела завершить каскад. Отметим, что Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.
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