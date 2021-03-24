Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Щербакова лидирует после короткой программы на ЧМ-2021, Туктамышева — третья

Чемпионат.comиещё 9
5 часов назад
На чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) фигуристки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова. Почти два балла проиграла ей японка Рика Кихира. На третье место судьи поставили ещё одну россиянку — Елизавету Туктамышеву.
Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Щербакова и Туктамышева блестяще справились со своими прокатами. Александра Трусова неудачно приземлилась после исполнения тройного лутца и не сумела завершить каскад. Отметим, что Туктамышева и Кихира исполнили элемент ультра-си — тройной аксель.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция Женщины. Короткая программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 81,00. 2. Рика Кихира (Япония) – 79,08. 3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86 12. Александра Трусова (Россия) – 64,82.
Биатлон,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители