Уходящая в команду Румынии Ушкина включена в состав сборной России

Ранее стало известно, что Ушкина переходит в сборную Румынии. Сегодня состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России. В ходе него было принято решение включить в предварительные составы мужской и женской сборных по 24 спортсмена. За основу были взяты показанные ими результаты в текущем сезоне.
В число кандидатов попали Ушкина, а также Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, которые находятся в декретном отпуске, и Максим Цветков, который не выступал за сборную на протяжении двух лет.
Правление СБР утвердит окончательный состав в апреле после прохождения биатлонистами углубленного медицинского обследования.
В феврале, как сообщал «Рамблер», старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что на сегодняшний день российские биатлонистки — пятые-шестые в мире.
Также он рассказал, что сборная приехала в Поклюку за две недели до старта чемпионата мира, но в начале могла тренироваться лишь на туристической трассе и в тренажерном зале на военной базе НАТО.