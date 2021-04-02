Уходящая в команду Румынии Ушкина включена в состав сборной России

Ранее стало известно, что Ушкина переходит в сборную Румынии. Сегодня состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России. В ходе него было принято решение включить в предварительные составы мужской и женской сборных по 24 спортсмена. За основу были взяты показанные ими результаты в текущем сезоне.