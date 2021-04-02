Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Уходящая в команду Румынии Ушкина включена в состав сборной России

Артём Кульша
4 часа назад
Наталья Ушкина включена в число кандидатов в состав сборной России по биатлону на будущий сезон. Об этом сообщает ТАСС.
Уходящая в команду Румынии Ушкина включена в состав сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее стало известно, что Ушкина переходит в сборную Румынии. Сегодня состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России. В ходе него было принято решение включить в предварительные составы мужской и женской сборных по 24 спортсмена. За основу были взяты показанные ими результаты в текущем сезоне.
В число кандидатов попали Ушкина, а также Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, которые находятся в декретном отпуске, и Максим Цветков, который не выступал за сборную на протяжении двух лет.
Правление СБР утвердит окончательный состав в апреле после прохождения биатлонистами углубленного медицинского обследования.
В феврале, как сообщал «Рамблер», старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что на сегодняшний день российские биатлонистки — пятые-шестые в мире.
Также он рассказал, что сборная приехала в Поклюку за две недели до старта чемпионата мира, но в начале могла тренироваться лишь на туристической трассе и в тренажерном зале на военной базе НАТО.
Биатлон,Кристина Резцова,Максим Цветков,СБОРНАЯ РОССИИ,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители