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Биатлонистка Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России

ТАССиещё 15
5 часов назад
Лариса Куклина, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, заняла первое место в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Куклина выиграла масс-старт на чемпионате России
Фото: © EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Второе место заняла Наталья Ушкина (Республика Мордовия), третьей стала Виктория Сливко (Тюменская область).
Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.
Биатлон,Лариса Куклина,Виктория Сливко,
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