Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Вяльбе рассказала, за что на неё обиделся Губерниев

RT на русскомиещё 1
12 часов назад
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, с чего начался её конфликт с известным отечественным комментатором Дмитрием Губерниевым.
Вяльбе рассказала об обиде Губерниева
Фото: © РИА Новости© РИА Новости
«Несколько лет назад на чемпионате России я была в эфире программы «На лыжи», которую ведёт Александр Пак. Он пару раз в год берёт у меня и спортсменов интервью. Там был вопрос: «Хотели бы вы, чтобы в лыжах была программа, которая была бы похожа на «Биатлон с Губерниевым»? И я ответила: «Конкретно с Дмитрием Губерниевым — нет». Как я помню, такие передачи не должны так часто выходить. Им просто не о чем говорить. На это коллеги Дмитрия стали писать о нём не очень хорошие вещи. Он обиделся, начал меня поливать, оскорблять. На самом деле я не понимаю, что такого обидного сказала. Ну и хорошо. Пускай обижается», — цитирует Вяльбе Sport24.
Губерниев и Вяльбе неоднократно через прессу обменивались выпадами в адрес друг друга.
Ранее Губерниев подвёл итоги ЧР по биатлону.
Биатлон,Елена Вяльбе,Александр Пак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители