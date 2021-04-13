Фото Путина в красном кимоно разместили на афише чемпионата ЦАР по самбо

ЦАР не единственное государство, где культура самбо так или иначе связана с российским лидером. В Японии, например, проходит чемпионат по самбо на Кубок президента России. Идея проведения соревнований по самбо в Японии родилась в 2010 году на встрече Путина, президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова
и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы
, который возглавлял некоммерческую организацию «Солидарность международного обучения дзюдо». За 30 с лишним лет существования FIAS поклонники самбо появились более чем в ста странах мира.