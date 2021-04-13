Фото Путина в красном кимоно разместили на афише чемпионата ЦАР по самбо

Он подчеркнул, что для самбистов ЦАР большая честь акцентировать внимание на российском происхождении данного вида единоборств и тем самым стремиться к укреплению отношений между странами через спорт. «Мы благодарим Россию через ее президента и рассказываем (нашей) молодежи о том, кто такой Путин – воин который нас не бросает», – сказал Мобили-игнава.