Логинов откажется от индивидуальной подготовки перед ОИ

Подготовку к олимпийскому сезону российский биатлонист Александр Логинов проведет в составе национальной команды. До этого на протяжении нескольких лет спортсмен тренировался индивидуально, однако такая подготовка могла сказаться на его результатах — прошедший сезон Логинов провалил.

Российский биатлонист, лидер национальной команды Александр Логинов начнет подготовку к новому сезону вместе со сборной. До этого на протяжении нескольких сезонов спортсмен занимался индивидуальной подготовкой, что могло послужить одной из причин неудачного выступления на протяжении сезона-2020/21.

О том, что с самоподготовкой закончено, заявил сам Логинов, который отметил, что в составе команды будет проще работать над слабыми и сильными сторонами.

«Собираюсь ли я готовиться индивидуально? Нет, в любом случае буду делать это с командой, чтобы работать над сильными и слабыми сторонами друг друга. Надо, чтобы каждый подтягивал каждого. Сейчас ведутся разговоры о планах подготовки. Думаю, все пройдет достаточно продуктивно», — приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

Подготовка к следующему сезону является очень важной как минимум потому, что в 2022 году в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры. Логинов подчеркнул, что перед стартом нового сезона предстоит большой объем работы. Прошлый сезон лидер сборной России фактически провалил, об этом свидетельствовал и заключительный турнир – национальный чемпионат. Ему не удалось завоевать ни одной медали, его подвела как стрельба, так и ход – большое количество промахов и медленная скорость не позволили ему бороться за пьедестал даже среди россиян.

«Очень важным будет следующий сезон. Буду готовиться, пахать, пахать и еще раз пахать. Сейчас надо вернуться домой, времени на разгрузку уже нет.



Буду готовиться к майским сборам, чтобы приехать на них готовым, не в разобранном состоянии и с позитивными мыслями на предстоящий сезон», — заключил он.

Об этом рассказал личный тренер спортсмена Егор Сорин . До этого Халили оставался на самоподготовке, однако теперь решение изменено. Связано это в первую очередь с тем, что глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что право на индивидуальную подготовку к новому сезону остается только у Логинова.

При этом Сорин и Халили работали вместе с 2019 года. В сезоне-2020/21 биатлонист впервые попал в состав сборной России на Кубок мира, где по итогу стал 46-м в общем зачете. На чемпионате мира в словенской Поклюке спортсмен завоевал бронзовую медаль в эстафете. В индивидуальной гонке он занял шестое место, в спринте — 64-е, в результате чего не попал в гонку преследования, в масс-старте оказался 20-м.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев , говоря о самоподготовке спортсменов, отметил, что нет ничего удивительного в том, что тренироваться к сезону индивидуально разрешили только Логинову, который является лидером команды. В свою очередь Халили – молодой спортсмен, которому еще нужно дорасти до такого уровня.

«Никаких двойных стандартов тут нет. Нужно в каждом конкретном случае учитывать особенность спортсмена, его индивидуальность. Александр Логинов – лидер сборной, даже с учетом того, что в этом сезоне он выступал не самым лучшим образом. Александр в прошлом году становился чемпионом мира, конечно, он имеет право выбора. А Карим Халили ещё далек от этого уровня и, естественно, такого права не имеет.



Да даже Елисеев и Латыпов, я считаю, не могут решать, уходить на самоподготовку или нет. Вот когда завоюют звание чемпиона мира, тогда можно будет говорить о чем-то, а на сегодняшний день у них просто нет такого права»,— цитирует Васильева «Спорт день за днем».