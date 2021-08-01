Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады

Российский боксер Имам Хатаев не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале турнира он уступил Бенджамину Уиттакеру из Великобритании раздельным решением судей.

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Таким образом, Хатаев получит бронзовую награду.

Напомним, в четвертьфинале россиянин победил Газимагомеда Джалидова из Испании.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.