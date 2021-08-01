Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российский боксер Имам Хатаев получит бронзовую медаль Олимпиады

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Российский боксер Имам Хатаев не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале турнира он уступил Бенджамину Уиттакеру из Великобритании раздельным решением судей.

Российский боксер Хатаев завоевал бронзу Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Хатаев получит бронзовую награду.

Напомним, в четвертьфинале россиянин победил Газимагомеда Джалидова из Испании.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее на Олимпийских играх завершилась женская комбинированная эстафета 4x100 в плавании. Победительницами заплыва стали австралийки. Россиянки Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова заняли седьмое место. Этот результат позволил Австралии обогнать Россию в медальной зачете Игр. Теперь у Австралии 12 золотых наград, а у России — 11.

Биатлон,Арина Суркова,Светлана Чимрова,Мария Каменева,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители