Украинцам запретили стоять рядом с россиянами на Паралимпаде

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал о запрете украинским спортсменам находиться рядом с российскими на церемонии открытия Паралимпиады в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как стало известно журналисту, во время мероприятия украинцы оказались рядом с россиянами. Руководство делегации Украины приказало команде покинуть церемонию. Губерниев уточнил, что не все украинские спортсмены выполнили эти указания.

«Некоторые остались рядом с нашими спортсменами на трибунах. Они просто молодцы! Поддерживаю этих ребят», — добавил комментатор.

Церемония открытия Паралимпиады в Токио прошла во вторник, 24 августа. Соревнования завершатся 5 сентября.