Исаев стал обладателем серебряной медали Паралимпиады на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Артем Исаев завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио.

Отметим, что в финальном заплыве спортсмен уступил 2,10 секунды победителю Стефано Раймонди из Италии. Тройку лучших замкнул еще один представитель России – Дмитрий Бартасинский (+2,71).

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября. На данный момент российская команда занимает четвертое место в таблице медального зачета, завоевав четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.