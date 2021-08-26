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Олимпиада-2020

Исаев стал обладателем серебряной медали Паралимпиады на дистанции 100 м брассом

Советский спортиещё 6
23 часа назад

Бронзу взял еще один россиянин – Дмитрий Бартасинский.

Российский пловец Артем Исаев завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио.

Отметим, что в финальном заплыве спортсмен уступил 2,10 секунды победителю Стефано Раймонди из Италии. Тройку лучших замкнул еще один представитель России – Дмитрий Бартасинский (+2,71).

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября. На данный момент российская команда занимает четвертое место в таблице медального зачета, завоевав четыре золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей.

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