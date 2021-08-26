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Олимпиада-2020

Токаев поздравил Дегтярева с победой на Паралимпиаде

Sports.ru
2 часа назад

«Поздравляю Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Эта золотая медаль – выдающееся достижение, результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности, железной воли. Желаю Давиду новых успехов и удачи всем спортсменам Казахстана на Паралимпиаде», – написал Токаев.

Поздравляю Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Эта золотая медаль – выдающееся достижение, результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности, железной воли. Желаю Давиду новых успехов и удачи всем спортсменам Казахстана на Паралимпиаде.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 26, 2021

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