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Олимпиада-2020

Российская пловчиха Шабалина завоевала своё третье золото Паралимпийских игр в Токио

Чемпионат.com
2 часа назад

Россиянка Валерия Шабалина завоевала золото Паралимпийских игр в Токио (Япония) в комплексном плавании на 200 метров в классе SM14. Спортсменка показала результат 2.20,99 минуты.

Второй и третьей стали представительницы Великобритании Бетани Ферт и Луиз Фиддес.

Ранее Шабалина уже выиграла золотые медали Токио в плавании на 100 метров баттерфляем и на 200 метров вольным стилем.

На данный момент российская команда расположилась на третьей строчке медального зачёта, завоевав в общей сложности 70 медалей: 24 золотых, 13 серебряных и 33 бронзовых. Лидирует Китай, представители которого в сумме получили 127 медалей.

Паралимпийские игры в Токио – 2020 завершатся 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

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