Украинец, отказавшийся от фото с россиянами на Паралимпиаде, позировал с ними в июне

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, отказавшийся фотографироваться с россиянами на пьедестале почёта Паралимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), позировал с российскими спортсменами за несколько месяцев до инцидента. На Играх в Токио Цветов завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T35. Первым с мировым рекордом стал Сафронов. Третьим к финишу пришёл Калашян.