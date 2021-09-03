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Олимпиада-2020

Россиянка Ручкина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в прыжках в длину

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Российская легкоатлетка Александра Ручкина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в длину. Она показала результат 5,49 метра.

Золото с паралимпийским рекордом выиграла полька Каролина Кухарчик (6,03). Бронза досталась представительнице Хорватии Микеле Ристоски (5,46). Другая российская спортсменка Ирина Потехина заняла в финале восьмое место (4,99). Легкоатлетки выступали в категории Т20.

В настоящее время российская команда с 34 золотыми, 29 серебряными и 43 бронзовыми наградами идёт на третьем месте в медальном зачёте, на первом месте расположилась сборная Китая (85-50-45), Великобритания — на втором (37-32-38).

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио – 2020 пройдёт 5 сентября. От российской команды на соревнования заявлены 242 спортсмена.

Биатлон,Ирина Потехина,Александр Ручкин,
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