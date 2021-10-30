Дина Аверина завоевала пятое золото на ЧМ в Японии и стала рекордсменкой

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменка по итогам четырех упражнений набрала 108,400 балла. Соревнования еще продолжаются, но россиянку уже никто не сможет обогнать.
Для Дины Авериной это пятая победа на нынешнем чемпионате мира. До этого она первенствовала в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также получила золото за победу сборной России в командных соревнованиях. Россиянка превзошла рекорд соотечественницы Евгении Канаевой, теперь в ее активе 18 золотых медалей на мировых первенствах.