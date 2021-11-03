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«Такое многим не нравится»: Губерниев объяснил конфликты с ветеранами спорта

Вероника Полынина
43 минуты назад

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину своих конфликтов с ветеранами спорта.

Губерниев объяснил конфликты с ветеранами спорта
Фото: InstagramInstagram

«Мои конфликты с ветеранами спорта проистекали из того, что я просто начинал называть вещи своими именами. Это, конечно, многим не нравится в нашей стране», - заявил он в интервью «7 Дням».

Он также признался, что постоянно «распекает» в эфире местные власти и «нерадивых чиновников самых разных уровней».

По словам Губерниева, есть границы, которые он старается не переступать в эфире, например, не ругаться матом и сводить к минимуму разговоры о политике.

Комментатор назвал «огромной удачей» и «мощным пиаром» свое скандальное высказывание о Волгограде, в котором «нет футбола, но есть танцы», потому что после этого заявления 16 тысяч присутствующих на игре волгоградского «Ротора» скандировали его имя со стадиона.

«Границы, конечно, есть. Но послушайте, на обиженных воду возят, это первое. А во-вторых, я как комментатор имею право на собственное мнение. Так или иначе, найдутся люди, которые будут со мной не согласны», - заключил Губерниев.

Биатлон,Дмитрий Губерниев,
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