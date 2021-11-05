«Чемпионат» создал плейлист с песнями испанских стадионов

В солнечной Испании болельщики уже могут посещать стадионы и наслаждаться не только высококлассным футболом, но и великолепной атмосферой. «Чемпионат» собрал собрал на музыкальной платформе «СберЗвук» самые известные испаноязычные треки, которые звучат до матча и в его перерыве.