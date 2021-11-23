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Братья Бё извинились перед Сергеем Устюговым за упоминание в своей книге

RT на русском
1 час назад

Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё извинились перед российским лыжником Сергеем Устюговым за ошибку в автобиографической книге.

Братья Бё извинились перед Устюговым
Фото: APAP

«Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно, норвежцы ошибаются», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что гораздо обиднее, когда его путают в России с человеком, который завершил карьеру много лет назад.

Напомним, что братья Бё в своей автобиографической книге перепутали биатлониста Евгения Устюгова с лыжником Сергеем Устюговым.

Ранее биатлонист Мартен Фуркад наградил победителей этапа Гран-при Франции по фигурному катанию.

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