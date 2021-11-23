Братья Бё извинились перед Устюговым

Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бё извинились перед российским лыжником Сергеем Устюговым за ошибку в автобиографической книге.

«Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера , принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно, норвежцы ошибаются», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что гораздо обиднее, когда его путают в России с человеком, который завершил карьеру много лет назад.