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Российская биатлонистка опоздала на старт гонки

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Российская биатлонистка Светлана Миронова опоздала на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в эфире «Матч ТВ».

Российская биатлонистка опоздала на старт гонки
Фото: ReutersReuters

Губерниев рассказал, что у спортсменки были проблемы с креплением лыж. После первой стрельбы на отметке 5,3 километра Миронова занимает 11-е место. Отмечается, что биатлонистке не придется платить штраф за случившееся.

Миронова является чемпионкой России. На ее счету также победы на первенствах мира и Европы среди юниоров.

В сезоне-2018/2019 на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити российский биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку и был дисквалифицирован. Он заявил, что опоздал на старт.

Биатлон,Евгений Гараничев,Дмитрий Губерниев,Светлана Миронова,
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