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«А нельзя забыть где-нибудь Гараничева?» Болельщики разозлились на российского биатлониста

Чемпионат.comиещё 6
1 час назад

Эксперты призывали убрать Евгения, занявшего 113-е место в спринте, из сборной. Болельщики иронизировали и просили бегать до антирекорда.

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи российский биатлонист Евгений Гараничев «отличился» в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он чуть было не вышел на старт без палок, но лучше бы не выходил совсем. 113-е место, четыре минуты отставания с тремя промахами. Если бы не забыл палки, боролся бы за место в топ-100.

Эксперты и болельщики, конечно, были разгневаны выступлением биатлониста. Но теперь за его выступлениями можно следить только на Кубке IBU — тренерский штаб отправил спортсмена подальше от гнева и телекамер. Вместе с Гараничевым в резервную команду отправлен и Матвей Елисеев.

«Гараничев прямо сейчас — это недоразумение»

Как всегда, ярче остальных выступил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я не понимаю, как Гараничев попал в команду. Ему пора домой — усилить свою сборную в борьбе за Кубок России. Его нужно отправить восвояси, он вообще не готов к сезону, он не бежит. Отправляйте на «Ижевскую винтовку». Гараничев прямо сейчас — это недоразумение. Его не должно быть в составе сборной России. Это просто неуважение ко всем и всему — ставьте молодых, чтобы они опыта набирались. Какая разница — забыл он палки или нет. Без палок прибежал бы 72-м, а так 113-й. Он вообще не бежит, просто кошмар», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Не пожалел бывшего коллегу по сборной трёхкратный чемпион мира Иван Черезов.

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«Такому спортсмену, как Гараничев, имеющему большой опыт выступлений на международных соревнованиях, такое непозволительно. Забыть палки, опоздать на старт. Это говорит о несобранности. Тренерам решать, что делать дальше. Видно, что человек не готов выступать на Кубке мира. Может, стоит провести мини-сбор и попытаться прийти в себя», – поделился он своим мнением.

«У Гараничева всё возможно: он то на старт опоздает, то вообще не выйдет, то палки забудет. Видимо, это его человеческая натура. Я уверен, что это его последний старт на Кубке мира, – заявил «Р-Спорту» бывший президент СБР Владимир Драчёв. – Давайте возить на Кубок мира людей, которые не то что в топ-60, а в первую сотню не попадают. Стыдоба».

Стоит сказать, что тренерский штаб с экспертами молчаливо согласился. После первого этапа Кубка мира Евгений Гараничев вместе с Матвеем Елисеевым отправился на Кубок IBU.

«К старту пришёл на лыжах – уже молодец»

Наши болельщики, конечно, добрее экспертов. Они всегда найдут, за что похвалить спортсмена. Мы собрали самые яркие комментарии к новостям и статьям «Чемпионата».

«Ну, не стоит так винить Евгения, по крайней мере, к старту пришёл на лыжах, не забыл их, уже молодец», — triyaytsa.

«Подготовили перспективного юниора к Олимпиаде, теперь всех там разорвёт!» – uberitegubernieva.

«Ещё не рекорд. Есть куда стремиться!» — grupav.

«Браво, Евгений! Какая же классная заруба за 113-114-е места с Гузиком. Как вишенка на торте великолепной гонки, было очень увлекательно, спасибо за эмоции! А какие классные красные палки, на такие не грех засмотреться, забыть их и опоздать!» — never7more.

Но большинство неравнодушных поклонников биатлона в высказываниях не стеснялось.

«Впервые за последние три года полностью поддерживаю лицо и Голос нашего биатлона на тему Гараничева! Хватит мучить мумию!» – zigfrid1971.

«Ему бы даже три палки не помогли», — smash55.

«А нельзя ли забыть Гараничева где-нибудь на базе в Ханты-Мансийске?» – dedmatros.

«Даже этот конфуз мало повлиял, так как Гараничев проиграл четыре минуты. Может, им с Матвеем Елисеевым лыжи мажут тормозящей мазью? Иначе это абсолютное позорище. И несомненно, что любой с Кубка IBU (кроме больного Поршнева) будет намного лучше этой парочки заслуженных мастеров спорта», – inwhiskeyveritas.
Биатлон,Видео,Владимир Драчев,Матвей Елисеев,Евгений Гараничев,Иван Черезов,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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