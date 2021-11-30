Биатлонистка сборной России заразилась COVID

Российская биатлонистка Тамара Дербушева сдала тест на COVID-19, который оказался положительным, и была помещена на самоизоляцию в норвежском Шушене, где должен пройти второй этап Кубка IBU. Заболевание «протекает в легкой форме» заявили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР), сообщает News.ru.

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Отмечается, что Дербушева сдала даже два теста, которые подтвердили заражение COVID-19. Остальной штаб сборной России ожидает дополнительное тестирование 30 ноября.

Ранее Дербушева уже не смогла принять участие в двух гонках на этапе Кубка IBU в шведской Идре. У девушки были обнаружены симптомы простуды. После этого спортсменка сдала тест на коронавирусную инфекцию, однако он оказался отрицательным.

26-летняя Тамара Дербушева является двукратной бронзовой медалисткой Универсиады 2019 года в Красноярске. Спортсменка стала третьей в спринте и гонке преследования.