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1 час назад

Чемпион ОИ выступил с предложением выгнать российского биатлониста из сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ошарашен поведением российского биатлониста Матвея Елисеева и призвал выгнать его из команды.

"Что за звезда такая?" Российского биатлониста призвали выгнать из сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я обращаюсь к тренерскому коллективу и к министерству спорта с просьбой выгнать Елисеева из команды, который занимает там чужое место и по-хамски ведет себя с тренерами. За такое он должен был быть немедленно выведен из состава сборной, готовиться на свой счет и отбираться на международные старты через «Ижевскую винтовку» на общих основаниях. Это что за звезда такая, чтобы с ней так нянчились?», — цитирует Тихонова Metaratings.

Также он отметил, что во время подготовительного периода спортсмен не выполнял распоряжения тренера и вступил с ним в конфликт.

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Елисеев занял 30-е место в индивидуальной гонке и 78-е в спринте. После этих выступлений 28-летний спортсмен был исключен из из сборной России на второй этап Кубка мира. Сейчас биатлонист готовится выступить на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, который пройдет с 16 по 19 декабря.

Ранее Тихонов предлагал распустить женскую сборную России по биатлону.

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