"Что за звезда такая?" Российского биатлониста призвали выгнать из сборной

«Я обращаюсь к тренерскому коллективу и к министерству спорта с просьбой выгнать Елисеева из команды, который занимает там чужое место и по-хамски ведет себя с тренерами. За такое он должен был быть немедленно выведен из состава сборной, готовиться на свой счет и отбираться на международные старты через «Ижевскую винтовку» на общих основаниях. Это что за звезда такая, чтобы с ней так нянчились?», — цитирует Тихонова Metaratings.