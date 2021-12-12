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2 часа назад

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом этапе Василий Томшин использовал все три дополнительных патрона на «стойке», но зашёл на штрафной круг, передав эстафету 13-м. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе использовал 2 дополнительных патрона, но ходом на последнем круге вывел Россию на седьмое место. На третьем этапе Александр Логинов использовал два дополнительных патрона и вывел Россию на третье место. Финишёр Эдуард Латыпов не зашёл на круги и вырвал для России медаль. На последних километрах этапа Латыпов отыграл 10 секунд отставания от немца Филиппа Наврата, шедшего третьим после заключительной «стойки».

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:14.34,8 (0+5)

2. Франция +21,2 (0+8)

3. Россия +47,3 (1+9).

Биатлон,Филипп Наврат,Эдуард Латыпов,Александр Логинов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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