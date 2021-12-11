Медаль, которую никто не ждал. Российские биатлонистки поразили в эстафете!

Зря Шашилов не делал прогнозов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед эстафетой ожиданий не было никаких. В очередной раз состав на эстафету был собран по принципу «слепили из того, что было». Но оно и очевидно, девушки в спринте показали плохие результаты. И по скорости, и по стрельбе.

Видео дня

Видимо, тренерский штаб решил, что терять нечего, и решил поэкспериментировать, необычно распределив россиянок по этапам. Васнецова открывает гонку, дальше Миронова, Нигматуллина, а финишёр – Резцова. Если в прошлый раз Михаил Шашилов убеждал, что будем бороться за золото, в этот раз прогнозов он не делал. А зря.

Бежим, но не стреляем

Первую эстафету в этом сезоне для себя пробежала Валерия Васнецова, правда, первый этап вышел неудачным. Ходом россиянка была хороша, особенно когда бросилась отыгрывать после «лёжки» и «съела» 8 секунд, переместившись с 19-й на 11-ю позицию. Стабильность россиянка показала и на последнем круге, не слишком сильно увеличивая отставание, но при этом перемещаясь с каждым километром на более высокие позиции. Ход у Васнецовой был четвёртый, всего 8,8 секунд проиграла Линн Перссон.

А вот со стрельбой Валерия не совладала. Промазала по разу на каждом рубеже, закрыла первым же допом. В противоположность прекрасному ходу была долгая стрельба Васнецова — на 40 секунд дольше, чем лидер Лиза Витоцци.

Аналогично Васнецовой выступила и Миронова. Вчера Светлана просто ползла по дистанции, сегодня же состояние россиянки улучшилось, и она уже летела. За второй круг Миронова «съела» больше 10 секунд! На последнем круге спортсменка тоже не слишком «капнула», сохранив рабочее отставание. Ногами Миронова уступила лидерам 25 секунд, показав седьмой результат.

Правда, стрельба биатлонистку всё-таки подкачала. Если «лёжка» прошла идеально, то на «стойке» команда балансировала на грани штрафного круга. Да, конечно, в это время был сильный порыв ветра, ошибки допускали все, но в меньшем объёме. Да и скорость работы на рубеже тоже невысока: плюс 30 секунд и 10-й показатель.

«Во время стойки был ветер, я начала выцеливать. Думала, что всё, это будет фиаско», — призналась Миронова.

«Извиняюсь, что попортила нервы»

А вот этап у Ульяна Нигматуллиной совсем не задался. Россиянка сразу начала проигрывать, уступив на первом круге 15 секунд. Такой же результат биатлонистка показала и после «лёжки».

Казалось, что «снайпер» российской сборной отыграет всё на стрельбе, но этого не произошло. На «лёжке» Ульяна действительно была прекрасна, при приличном ветре обработала быстро и точно. А вот на «стойке» в плохом смысле поразила — попала в сильнейший порыв и допустила три промаха.

«Извиняюсь, что попортила всем нервы. У меня не получается тут подход», — рассказала после гонки Ульяна.

А вот последний круг всё-таки удался, как и обычно. Нигматуллина смогла удержать скорость Эльвиры Эберг, пусть и проиграла ей 10 секунд, догнала австрийскую биатлонистку, до которой было больше 30 секунд. И, между тем, у Ульяны третий ход, уступила 47 секунд Эберг.

Новый лидер

Финишёр Резцова не стала сразу отыгрывать и дала себя обогнать француженке. И эта тактика помогла на стрельбе: Бреза едва не ушла на круг, а Кристина чисто отработала и ушла в гонку с преимуществом в 30 секунд.